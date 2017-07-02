Комаристый: проходил предсезонку у Крикунова, напугать меня уже невозможно

Форвард «Спартака» Александр Комаристый поделился эмоциями от возвращения в московскую команду, а также высказался об исключении «Кузни» из КХЛ.

«Эмоции от возвращения в «Спартак» самые что ни на есть положительные. Когда-то играл в этой команде, пусть и недолго, но тот сезон остался в памяти. Москва, родной дом, хороший клуб, у которого много болельщиков. В «Спартаке» я набрал больше всего очков за сезон в КХЛ — 22. Не могу сказать, что у меня какая-то запредельная статистика. Во всех клубах набирал в районе 20 очков за сезон. Чуть больше, чуть меньше.

Каким бы тяжёлым сбор ни был, мы должны быть готовы к нагрузкам. А как иначе? Я много тяжёлых сборов застал. Проходил предсезонку у Крикунова, а вы, наверное, можете представить, что это такое. У Германа Титова в Новокузнецке тоже приходилось тяжело. Но ещё вспоминаю, насколько тяжело мне было на сборах у Андрея Кирдяшова в высшей лиге. Это было в Орске, мне 17 лет. Четыре недели «земля» плюс четыре недели на льду. Один сбор продолжался восемь недель, представляете? Так что чем-то серьёзно напугать меня уже невозможно.

Отпуск? Вернулся из Новокузнецка в Москву и в основном всё внимание уделял маленькому сыну, который родился в январе. Затем потихоньку начал тренироваться на льду и в зале. Ездил на месяц в Сочи, где работал уже с тренерами. Так что ничего особенного со мной за последние месяцы не происходило. Раньше ездил в Канаду, но сейчас стало сложнее получить визу, поэтому теперь стараюсь проводить больше времени в России. Да и с семьёй стало сложнее выбираться куда-то на другой конец света.

Исключение «Кузни» из КХЛ? Жалко терять клуб, жалко новокузнецких болельщиков, которые любят хоккей. Да, дворец на матчах не заполнялся полностью, но я точно знаю, что в городе очень многие следят за командой, переживают за её судьбу. Надеюсь, что многие ребята найдут себе команду», — цитирует игрока официальный сайт красно-белых.