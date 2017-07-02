Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мэйсон: вратари «Джетс» должны предоставить стабильную игру в воротах

2 июля 2017, воскресенье. 14:38. Хоккей

Голкипер Стив Мэйсон, ранее выступавший в составе «Филадельфии Флайерз», поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с «Виннипег Джетс», отметив другого голкипера команды.

«Каждый голкипер хочет стать номером один, и мне кажется, что у нас с Коннором Хеллебайком есть возможность работать вместе и много играть. Наша цель — предоставить «Джетс» стабильную игру в воротах вне зависимости от того, кто в них находится в конкретный вечер», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Мэйсон выступает за «Филадельфию» с 2013 года, когда он был обменян из «Коламбус Блю Джекетс». В минувшем сезоне 29-летний вратарь провёл 58 матчей в НХЛ за «Флайерз», пропуская в среднем за игру 2,66 шайбы. В общей сложности за карьеру в НХЛ Мэйсон провёл 463 матча, пропуская в среднем за игру 2,63 шайбы.

Вратарь «Филадельфии» Мэйсон согласовал контракт с «Виннипегом»
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Филадельфия Флайерз
Новости. Хоккей
2 июля 2017, воскресенье
15:28 Эллиотт: я не привык прятаться от конкуренции, хочу играть как можно больше
15:00 К. Сафронов: Радулову стоит остаться в «Монреале», а не переходить в «Даллас»
14:57 Диего Марадона посетил хоккейный город СКА
14:38 Мэйсон: вратари «Джетс» должны предоставить стабильную игру в воротах
14:26 Зиновьев: «Металлург» Нк не будет чьим-то придатком, наша цель — вернуться в КХЛ
13:52 Комаристый: проходил предсезонку у Крикунова, напугать меня уже невозможно
13:15 «Вашингтон» подписал форварда из АХЛ Пелусо
13:00 Бадюков: Дадонову тяжело будет стать лидером «Флориды» в первом сезоне
12:33 Агент Радулова: рассматриваем предложения на 5-6 лет, общаемся с 4 командами НХЛ
12:05 Вратарь Касутин перейдёт в новокузнецкий «Металлург»
12:00 Гуськов: Калинин не сможет заменить Шипачёва и Дадонова в СКА
11:39 Константин Симчук войдёт в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга»
11:18 «Автомобилист» обменял защитника Турбина в «Амур» на денежную компенсацию
11:00 Какой переход в первый день открытия рынка СА НХЛ считаете самым громким?
10:47 «Тампа» подписала экс-вратаря «Донбасса» Лейтона, защитников Макбэйна и Боди
10:11 «Спартак» обнародовал абонементную программу на сезон-2017/18
10:02 Е. Корешков: состоялась первая тренировка «Барыса», участвовала молодёжь
09:50 «Спартак» проходит медосмотр, 3 июля вылетит на сбор
09:45 «Даллас» заключил контракты с пятью игроками
09:39 Радулов: возвращаюсь домой
09:30 Форварды Беннетт, Сундквист и Торберн подписали контракты с «Сент-Луисом»
09:16 «Барыс» подписал второго бомбардира фарм-клуба «Калгари» Вея
09:00 «Нэшвилл» подтвердил переход Алексея Емелина
09:00 Легчаков: работать в клубе уровня «Авангарда» — большое профессиональное счастье
01:06 «Вегас» обменял Алексея Емелина в «Нэшвилл»
01:06 Экс-вратарь «Витязя» Харри Сятери перешёл во «Флориду»
01:06 «Нэшвилл» подписал форварда Хартнелла, вратарей О'Коннора и Линдбека
00:43 Джастин Шульц заключил новый трёхлетний контракт с «Питтсбургом» на $ 16,5 млн
00:42 «Нью-Джерси» подписал двухлетний контракт с форвардом Бойлом на $ 5,1 млн
00:15 Вратарь Джонатан Бернье заключил однолетний контракт с «Колорадо» на $ 2,75 млн
00:15 «Чикаго» подписал вратаря Берюбе, защитника Истерли, форвардов Уингелса и Боуму
1 июля 2017, суббота
23:58 Алзнер: не мог закрыть глаза на поражения «Вашингтона», я хочу побеждать
23:42 Куликов: сразу почувствовал нутром, что «Виннипег» мне подойдёт
23:33 Крис Куниц перешёл в «Тампу», подписав однолетний контракт на $ 2 млн
23:23 «Флорида» прекратила переговоры с Ягром о новом контракте
23:08 Даниэль Альфредссон покинул пост в руководстве «Оттавы»
23:08 Радим Врбата подписал однолетний контракт с «Флоридой» на $ 2,5 млн
22:51 «Флорида» выкупила контракт Юсси Йокинена
22:33 Джо Торнтон подпишет однолетний контракт с «Сан-Хосе» на сумму около $ 6,5 млн
22:19 Экс-вратарь «Медвешчака» и «Сибири» Дэнни Тейлор перешёл в «Оттаву»
22:17 «Нэшвилл» обменял форварда Колина Уилсона в «Колорадо»
21:57 Беннинг: Бурмистров имеет хороший атакующий потенциал и может помочь «Ванкуверу»
21:49 Макфи: «Вегас» заранее знал, что Гусев приедет в НХЛ не раньше, чем через год
21:31 Кевин Шаттенкирк подписал четырёхлетний контракт с «Рейнджерс» на $ 26,6 млн
21:29 Вратарь Никлас Сведберг стал игроком «Миннесоты», подписав двусторонний контракт
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто стал победителем первого дня рынка свободных агентов в НХЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017