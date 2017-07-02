Мэйсон: вратари «Джетс» должны предоставить стабильную игру в воротах

Голкипер Стив Мэйсон, ранее выступавший в составе «Филадельфии Флайерз», поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с «Виннипег Джетс», отметив другого голкипера команды.



«Каждый голкипер хочет стать номером один, и мне кажется, что у нас с Коннором Хеллебайком есть возможность работать вместе и много играть. Наша цель — предоставить «Джетс» стабильную игру в воротах вне зависимости от того, кто в них находится в конкретный вечер», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Мэйсон выступает за «Филадельфию» с 2013 года, когда он был обменян из «Коламбус Блю Джекетс». В минувшем сезоне 29-летний вратарь провёл 58 матчей в НХЛ за «Флайерз», пропуская в среднем за игру 2,66 шайбы. В общей сложности за карьеру в НХЛ Мэйсон провёл 463 матча, пропуская в среднем за игру 2,63 шайбы.

Вратарь «Филадельфии» Мэйсон согласовал контракт с «Виннипегом»