К. Сафронов: Радулову стоит остаться в «Монреале», а не переходить в «Даллас»

Бывший защитник СКА, а ныне хоккейный агент КХЛ Кирилл Сафронов поделился мнением, где стоит продолжить карьеру Александру Радулову. Напомним, что 1 июля инсайдер ESPN Пьер Лебрюн сообщил, что «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс» ведут борьбу за Радулова.

«Российским болельщикам хотелось бы, чтобы Александр вернулся в КХЛ, но Радулов хочет играть в лучшей лиге мира. Выбирая между «Далласом» и «Монреалем», предпочтительнее выглядит вторая команда. Я был в Монреале, город живёт хоккеем, атмосфера непередаваемая. Радулову там очень нравится, так что наилучший вариант для продолжения карьеры — это «Канадиенс», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.