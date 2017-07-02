Шаттенкирк: игра «Рейнджерс» у меня в крови, всегда мечтал за них выступать

Защитник Кевин Шаттенкирк прокомментировал подписание контракта с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Соглашение рассчитано на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 6,65 млн.



«Когда в твоей жизни может быть такой поворот, то нужно смотреть не только на деньги. Я хочу играть за „Рейнджерс“, потому что вырос на матчах этой команды. Это у меня в крови. Это всегда было моей мечтой и целью», — приводит слова Шаттенкирка TSN.



28-летний Шаттенкирк в прошедшем регулярном чемпионате сыграл 80 матчей за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз», сумев записать на свой счёт 56 (13+43) результативных баллов при показателе полезности "-7" и 47 минутах штрафного времени.

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