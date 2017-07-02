Куликов: когда выбирал «Джетс», оценивал команды по шансам борьбы за Кубок

Защитник Дмитрий Куликов после подписания трёхлетнего контракта с «Виннипег Джетс» на $ 13 млн признался, что надеется получить стабильное место в составе.



«У меня были варианты. Когда я делал выбор, то оценивал составы команд, наиболее близких к тому, чтобы бороться за кубок Стэнли.



Надеюсь, я смогу заработать стабильное место в составе и играть против ведущих звеньев соперника. Для меня это серьёзный шанс, а также большая возможность помочь отличной команде", — приводит слова Куликова официальный сайт НХЛ.

«Возвращаюсь домой». Итоги открытия рынка свободных агентов НХЛ для россиян «Бешеный день» в НХЛ был отмечен несколькими сделками с россиянами. Бурмистров, Емелин, Куликов и Дадонов нашли себе новые клубы за океаном.