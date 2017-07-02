Яромир Ягр записал шутливое видео со своей игрушечной фигуркой

Нападающий Яромир Ягр, у которого закончился контракт с «Флоридой Пантерз», разместил в «Твиттере» шутливое видео, на котором он разговаривает со своей игрушечной фигуркой в форме «пантер».



«Может ли кто-то сказать, что он больше не сыграет за „Пантерз“? Пожалуйста!» — сказал Ягр, покачивая рукой голову фигурки.



В прошедшем сезоне 45-летний чех заработал $ 5,5 млн, включая бонусы. Он провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 46 (16+30) результативных баллов.



Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. Он дебютировал в лиге в 1990 году и за 23 сезона сыграл 1711 матчей, набрав 1914 (765+1149) очков. Ягр является двукратным обладателем кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).



Поcмотреть видео можно в «Твиттере».