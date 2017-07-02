Джонс: после подписания нового контракта мне нужно беспокоиться только о хоккее

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс поделился впечатлениями после подписания нового контракта с клубом на шесть лет и $ 34,5 млн.



«Всё, о чём мне теперь нужно беспокоиться, так это только о самом хоккее, а это очень важно», — приводит слова Джонса официальный сайт лиги.



27-летний голкипер одержал 35 побед в 65 матчах «регулярки», показав процент отражённых бросков 91,2 и коэффициент надёжности 2,4. В шести матчах плей-офф одержал две победы, пропуская в среднем 1,75 шайбы за игру и отразив 93,5 % броска.

«Сан-Хосе» подписал Власича на 8 лет и $ 56 млн, Джонса — на 6 лет и $ 34,5 млн