Д. Юдин: узнал об обмене в «Спартак» на рыбалке, доволен переходом

Защитник Дмитрий Юдин, которого недавно обменяли из петербургского СКА в московский «Спартак», рассказал, как узнал о своём переходе.



«Был на Урале на рыбалке. Связи там никакой. Через какое-то время поехали в деревню за продуктами, посмотрел телефон, а там куча пропущенных вызовов и смс. Позвонил агенту, он мне и сообщил, что меня обменяли в «Спартак». Если честно, я доволен. Надеюсь, буду получать много игрового времени и прогрессировать», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «Спартака».

СКА обменял Дмитрия Юдина в «Спартак» на денежную компенсацию