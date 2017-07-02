Генменеджер «Дакс»: Фаулер ещё не достиг пика карьеры и жаждет успеха

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей прокомментировал подписание нового контракта с защитником Кэмом Фаулером. Новое соглашение рассчитано на восемь лет с зарплатой $ 6,5 млн в год. У Фаулера остаётся год по предыдущему контракту с зарплатой $ 4 млн.



«Кэм Фаулер — игрок, которого мы хотим видеть в команде ещё долгое время. Он не только наделён техникой, но и обладает прекрасным характером и жаждой успеха. При этом он ещё не достиг пика карьеры. Мы знаем, что он будет прогрессировать», — приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ.



25-летний Фаулер выступает за калифорнийскую команду семь лет, он был задрафтован «Анахаймом» в 2010 году под общим 12-м номером. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата и набрал 39 (11+28) баллов за результативность при показателе полезности "+7".

Защитник Фаулер продлил контракт с «Дакс» на 8 лет с зарплатой $ 6,5 млн в год