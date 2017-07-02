Генменеджер «Каролины»: Уильямс верит в то, что мы делаем

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Рон Фрэнсис прокомментировал подписание соглашения с нападающим Джастином Уильямсом.



«Мы говорили, что нуждаемся в усилении атаки и лидере, и Джастин воплощает в себе оба этих качества. Он верит в то, что мы делаем и едет в Роли, чтобы помочь команде выйти на новый уровень», — приводит слова Фрэнсиса официальный сайт лиги.



35-летний Уильямс последние два сезона играл в «Вашингтон Кэпиталз». Он является трёхкратным обладателем кубка Стэнли — в 2006 году Уильямс завоевал трофей в составе «Каролины», а в 2012 и 2014 годах — в составе «Лос-Анджелес Кингз». В прошедшем сезоне он провёл 80 матчей регулярного чемпионата, набрав 48 (24+24) очков, а также отметился 9 (3+6) баллами за результативность в 13 играх плей-офф.

Джастин Уильямс подписал контракт с «Каролиной» на два года и $ 9 млн