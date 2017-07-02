«Монреаль» подписал новый контракт с Прайсом на 8 лет и зарплатой $ 10,5 млн

«Монреаль Канадиенс» подписал новый контракт с голкипером Кэри Прайсом, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эрик Энджелс. Хоккеист будет получать в год около $ 10,5 млн, это самый большой контракт в истории клуба.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний вратарь провёл 62 матча, одержав 37 побед, из которых 3 — шат-аутом, с коэффициентом надёжности 2,23 и отражая 92,3 процентов бросков по своим воротам.



Прайс — победитель Олимпийских игр-2014 и Кубка мира — 2016 в составе сборной Канады, а также обладатель большого количества индивидуальных наград НХЛ.

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