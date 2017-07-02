Прайс стал самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс после подписания нового контракта с клубом со средней зарплатой в $ 10,5 млн стал самым высокооплачиваемым голкипером Национальной хоккейной лиги. Как сообщают североамериканские СМИ, 29-летний вратарь будет получать на $ 2 млн больше, чем самые «дорогие» вратари лиги.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний вратарь провёл 62 матча, одержав 37 побед, из которых 3 — шат-аутом, с коэффициентом надёжности 2,23 и отражая 92,3 процентов бросков по своим воротам.



Прайс — победитель Олимпийских игр — 2014 и Кубка мира — 2016 в составе сборной Канады, а также обладатель большого количества индивидуальных наград НХЛ.

«Монреаль» подписал новый контракт с Прайсом на 8 лет и зарплатой $ 10,5 млн