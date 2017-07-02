«Чикаго» обменял Маркуса Крюгера в «Вегас»

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающего Маркуса Крюгера в «Вегас Голден Найтс», сообщает в своём «твиттере» инсайдер TSN Даррен Дрегер.



В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний хоккеист набрал 17 (5+12) результативных баллов при показателе полезности "+7" и 34 минутах штрафного времени. Игрок в среднем проводил на льду около 14 минут за матч.



У игрока осталось два сезона по контракту со средней зарплатой в $ 3,08 млн. Вчера игрок получил $ 2 млн от «Чикаго» в качестве бонусов, как сообщалось, обмен не произошёл ранее из-за желания игрока получить бонус.

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