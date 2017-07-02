Алзнер: считаю, что у «Вашингтона» по-прежнему будет хороший состав

Защитник Карл Алзнер, недавно перешедший из «Вашингтон Кэпиталз» в «Монреаль Канадиенс», поделился мнением о составе своей бывшей команды.



«Я думаю, что у них по-прежнему будет хороший состав. Там хороший тренерский штаб. Я считаю, что они будут на уровне, может, чуть хуже „Монреаль Канадиенс“. Это хорошо. Пусть так всё и остаётся», — приводит слова Алзнера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, сразу после перехода Алзнер дал интервью, в котором выразил сомнение в перспективах «Кэпиталз» в Кубке Стэнли.

Алзнер: не мог закрыть глаза на поражения «Вашингтона», я хочу побеждать