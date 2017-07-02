Бержевен: судя по требованиям Радулова и Маркова, вряд ли удастся сохранить их

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал о ходе переговоров по новым контрактам с российскими игроками Андреем Марковым и Александром Радуловым.
«Если исходить из требований Радулова и Маркова, вряд ли нам удастся сохранить их обоих. Да, они оба могут остаться играть в Монреале, но только если согласятся на условия клуба», — приводит слова Бержевена североамериканский журналист Эрик Энджелс в своём «твиттере».
Сегодня агент Радулова заявил, что игрок ведёт переговоры в НХЛ, но может вернуться в Россию.
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