Бержевен: судя по требованиям Радулова и Маркова, вряд ли удастся сохранить их

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал о ходе переговоров по новым контрактам с российскими игроками Андреем Марковым и Александром Радуловым.



«Если исходить из требований Радулова и Маркова, вряд ли нам удастся сохранить их обоих. Да, они оба могут остаться играть в Монреале, но только если согласятся на условия клуба», — приводит слова Бержевена североамериканский журналист Эрик Энджелс в своём «твиттере».



Сегодня агент Радулова заявил, что игрок ведёт переговоры в НХЛ, но может вернуться в Россию.

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