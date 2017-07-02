Бержевен о ситуации с Радуловым: хотите преданности — покупайте собаку

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен дал ответ на вопрос о том, ждал ли он преданности от нападающего Александра Радулова, предоставив форварду возможность для возвращения в НХЛ в прошлом году.



«Ожидал ли я преданности от Радулова? Хотите преданности – покупайте собаку», – приводит слова Бержевена в своём «твиттере» североамериканский журналист Арпон Басу.



За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 Радулов набрал 54 (18+36) очка. В шести матчах плей-офф на счету игрока семь (2+5) очков. В КХЛ хоккеист выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев», с которым завоевал кубок Гагарина.

Бержевен: судя по требованиям Радулова и Маркова, вряд ли удастся сохранить их