«Чикаго» получил за Маркуса Крюгера «будущую компенсацию»

Стали известны подробности обмена нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Маркуса Крюгера в новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, в обмен на 27-летнего нападающего «индейцы» получат будущую компенсацию.



В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний хоккеист набрал 17 (5+12) результативных баллов при показателе полезности "+7" и 34 минутах штрафного времени. Игрок в среднем проводил на льду около 14 минут за матч.



У игрока осталось два сезона по контракту со средней зарплатой в $ 3,08 млн. Вчера игрок получил $ 2 млн от «Чикаго» в качестве бонусов, как сообщалось, обмен не произошёл ранее из-за желания игрока получить бонус.