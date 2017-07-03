Патрик Марло подписал контракт с «Торонто» на 3 года и $ 6,25 млн за сезон

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с нападающим Патриком Марло, информирует официальный «твиттер» канадского клуба. 37-летний хоккеист подписал контракт на три сезона и будет получать в год около $ 6,25 млн.



В прошедшем сезоне НХЛ форвард сыграл 82 матча регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и сделал 19 передач.



Марло всю карьеру выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и провёл за «акул» 19 сезонов. За это время он набрал 1082 (508+574) очка в 1493 матчах.

Семь клубов, включая «Сан-Хосе», заинтересованы в Патрике Марло