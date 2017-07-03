Аркалов: лагерь «Нефтехимика» был старорусским, классическая советская нагрузка

Новичок «Нефтехимика» форвард Илья Аркалов поделился впечатлениями от работы в нижнекамской команде и вспомнил о выступлении за «Медвешчак».

Назаров: «Нефтехимик» смог создать конкурентную среду при оптимизации бюджета

«В середине июня прибыл в «Нефтехимик» на просмотровый сбор. Две недели пахали, после чего клуб предложил подписать однолетний односторонний контракт. Теперь готовлюсь к основному лагерю, который стартует 5 июля. Лагерь скорее старорусский. В Северной Америке «землю» с командой ты практически не проходишь. Здесь получили классическую советскую нагрузку — много «земли», прыжков по лестницам, барьерного бега. Было тяжело.

«Нефтехимик» — отличный клуб, всё чётко организовано. Андрей Назаров — очень жёсткий тренер. Он в деталях объяснил, какой хоккей в моём исполнении хотел бы видеть — агрессивный, силовой, с обязательным выходом на ворота. Мне такой стиль близок по духу и очень нравится. Буду стараться оправдывать доверие и завоёвывать игровое время. Конкуренция очень высокая. В предстоящем чемпионате намерен улучшить все свои показатели. И ещё очень важно, чтобы «Нефтехимик» пробился в плей-офф, это самая главная задача.

В Хорватии нас возглавлял Горди Дуайер — тоже отличный, жёсткий специалист с большим опытом выступлений в НХЛ. Дуайер, недавно, возглавивший минское «Динамо», во многом похож на Назарова, хотя «Медвешчак» старался играть проще и вертикальней. К «Барысу» Назарова мы в Хорватии подходили с особым настроем, знали, что битва гарантирована. У нас могли подраться практически все, но главным бойцом считался Перкович. В первом матче с «Барысом» он не уступил Рыспаеву, а вот во втором мы влипли в историю. В Астане нам кровь из носу нужно было брать три очка — для попадания в плей-офф. Дуайер прекрасно понимал, что соперник обязательно разденет Рыспаева, и заранее попросил Перковича с ним не драться, чтобы заработать большое большинство. Перкович «нырнул», Рыспаев заработал «5+20», мы получили лишнего. Вот только соперника было не остановить — нас разгромили 1:6», — цитирует Аркалова Russia-Hockey.