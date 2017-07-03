«Барыс» подписал пробный контракт с нападающим Акользиным

Нападающий Павел Акользин заключил с клубом Континентальной хоккейной лиги «Барыс» контракт. Об этом информирует «Шайба.kz». Сообщается также, что соглашение между игроком и астанинской командой носит пробный характер.
В прошлом сезоне 26-летний хоккеист выступал за кокшетауский клуб «Арлан». В 53 матчах на счету Акользина 17 заброшенных шайб и 17 голевых передач. Ранее новичок астанинской команды защищал цвета «Бурана», «Бейбарыса», «Спартака-2».
Гудлевскис, Ниеми, Мэйсон? «Салават» ищет вратаря. Таблица трансферов КХЛ
Матей Странски перешёл в «Северсталь», Лукас Лессио стал игроком рижского «Динамо», а Кузнецов может перейти в СКА.