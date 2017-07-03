«Вашингтон» обменял Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталз» обменял форварда Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси Дэвилз». Взамен столичная команда получила выборы во втором и третьем раундах драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года. Контракт 26-летнего шведского форварда с зарплатой $ 4,583 млн будет действовать ещё 2 сезона.

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В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 58 (24+34) очков при показателе полезности «+25». В 13 матчах плей-офф на счету игрока 8 (2+6) очков в 13 матчах при показателе полезности «-1». Всего на уровне НХЛ Юханссон провёл 570 матчей и набрал в них 320 очков.