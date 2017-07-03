«Филадельфия» объявила о подписании контракта с вратарём Эллиоттом на $5,5 млн

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» официально объявила, что клуб подписал контракт с вратарём Брайаном Эллиоттом. Об этом информирует официальный сайт клуба НХЛ. Соглашение рассчитано на два года, зарплата хоккеиста составит $ 2,75 млн за сезон.

Вратарь Эллиотт договорился о контракте с «Флайерз» на два года и $ 5,5 млн

32-летний Эллиотт в прошедшем сезоне выступал за «Калгари Флэймз» и одержал 26 побед в 49 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 91 и коэффициентом надёжности 2,55. В плей-офф он проиграл четыре матча из четырёх, отразив 88% бросков и пропуская в среднем 3,89 шайбы за игру.