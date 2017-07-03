«Эдмонтон» подписал Рэтти и Стэнтона, «Аризона» — Казинса и Кленденинга

«Эдмонтон Ойлерз» подписал контракты с нападающим Таем Рэтти и защитником Райаном Стэнтоном. Контракт Стэнтона на $ 1,4 млн рассчитан на два года. Ранее хоккеист выступал за «Кливленд». Контракт Рэтти на 700 тыс. долларов рассчитан на один год. Ранее он выступал за «Каролину Харрикейнз».

«Эдмонтон» выставил нападающего Пулио на драфт отказов

«Аризона Койотс» подписал контракты с нападающим Ником Казинсом и защитником Адамом Кленденингом. Сумма двухлетнего контракта Казинса составляет $ 2 млн. Ранее хоккеист выступал за «Филадельфию Флайерз». Сумма однолетнего соглашения Кленденинга составила 650 тыс. долларов. Ранее игрок выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».