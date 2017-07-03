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Зубов: выход «Сочи» в плей-офф даже не обсуждается, будем двигаться вперёд

3 июля 2017, понедельник. 10:00. Хоккей

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал о задачах команды на грядущий сезон.

«Готовимся, стартовал предсезонный сбор. Проводим собрания, занимаемся планированием. Дел всегда хватает. Много новых ребят, ждём новых эмоций. Смотрим в будущее с оптимизмом. В плане жилья и бытовых вопросов процентов на 90 всё было решено на сборе, который состоялся в конце марта – начале апреля. Гораздо больше внимания сейчас уделяю внутриклубным вопросам. Организация тренинг-кемпа, беседы с руководством, с начальником команды. Конечно, не обошлось без разных мелких проблем. Если не ставить перед собой максимальных задач, то не стоит заниматься этим делом. Выход в плей-офф даже не обсуждается, а затем будем стараться двигаться как можно дальше вперёд», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Сергеем Зубовым читайте на «Чемпионате» сегодня.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Сочи Сергей Зубов
Новости. Хоккей
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