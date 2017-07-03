Генменеджер «Вашингтона»: очень сложно найти игрока калибра Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Евгением Кузнецовым. Новый контракт российского хоккеиста рассчитан на восемь лет, его сумма составляет $62,4 млн.

«Вашингтон Кэпиталз» подписал восьмилетний контракт с Кузнецовым на $ 62,4 млн

«Кузнецов – один из ведущих центрфорвардов в НХЛ, поэтому мы рады, что он остается в «Вашингтоне»по меньшей мере на восемь лет. Очень сложно найти игрока такого калибра. У него есть все качества, необходимые для побед в этой лиге», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.