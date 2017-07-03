Генменеджер «Нью-Джерси»: я не готов отдавать права на Ковальчука по дешёвке

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал о своём видении ситуации с Ильёй Ковальчуком. Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.

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«Я не хочу быть препятствием для его возвращения в НХЛ. Но и отдавать права на него по дешёвке я не готов. Встретимся с его агентом Гроссманом и обсудим это. Что касается вопросов о том, где Ковальчук хочет играть – в НХЛ или в КХЛ – и когда планирует принять окончательное решение, их лучше адресовать агенту», — заявил функционер.