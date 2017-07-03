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«Спартак» отбыл на сбор в Либерец, в составе 34 хоккеиста

3 июля 2017, понедельник. 10:42. Хоккей

«Спартак» вылетел в чешский Либерец, где пройдёт первый двухнедельный сбор команды. В составе 34 хоккеиста. Команда будет работать на льду и на земле. Контрольных матчей на первом сборе не запланировано.

Вратари: Маркус Свенссон, Никита Беспалов, Денис Синягин, Александр Трушков.

Защитники: Дмитрий Калинин, Алексей Бондарев, Алексей Пепеляев, Вилле Лаюнен, Евгений Кулик, Алексей Кириллов, Всеволод Сорокин, Владислав Провольнев, Юрий Сергиенко, Дмитрий Юдин, Алексей Царев, Кирилл Свиязов.

Нападающие: Максим Потапов, Станислав Чистов, Виктор Бобров, Игорь Мирнов, Денис Толпеко, Константин Глазачев, Райан Стоа, Бен Максвелл, Александр Комаристый, Анатолий Никонцев, Лукаш Радил, Артём Воронин, Сергей Шмелёв, Вячеслав Лещенко, Илья Павлюков, Никита Ли, Максим Цыплаков, Илья Кляузов.

Комаристый: проходил предсезонку у Крикунова, напугать меня уже невозможно

Фото также можно посмотреть в официальном «Твиттере» красно-белых

Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
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3 июля 2017, понедельник
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