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Торнтон: ощущаю себя игроком «Сан-Хосе», здесь моё сердце, здесь я счастлив

3 июля 2017, понедельник. 10:46. Хоккей

Форвард Джо Торнтон поделился эмоциями от продления контракта с «Сан-Хосе Шаркс». Соглашение рассчитано на один год. За следующий сезон 38-летний игрок заработает $ 8 млн: $ 6,75 млн – зарплата и $ 1,25 млн – подписной бонус. 37-летний Торнтон выступал в составе «акул» начиная с сезона-2005/06. В прошедшем сезоне форвард сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате, набрав 50 (7+43) очков, в шести матчах плей-офф сделал две передачи.

«Я был шокирован тем интересом, который ко мне проявляли команды НХЛ. Но я ощущаю себя игроком «Сан-Хосе» и хочу быть в этой команде. Здесь моё сердце, и здесь я счастлив.

Контракт на один год – это то, что нужно. Буду идти от сезона к сезону и смотреть на свое самочувствие. Надеюсь, что этот контракт для меня не последний. Выйти на рынок было интересно, если не сказать больше. С Марло мы постоянно держали связь. Он отлично поработает в «Торонто». Я рад за него и его семью. Он всё равно останется частью «Шаркс» и будет лучшим игроком в истории клуба», – сказал Торнтон. », — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Джо Торнтон подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе» на $ 8 млн
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Сан-Хосе Шаркс
Новости. Хоккей
3 июля 2017, понедельник
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