Бэбкок: «Торонто» станет для Марло фонтаном молодости

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал подписание контракта с форвардом Патриком Марло. 37-летний хоккеист подписал контракт на три сезона и будет получать в год около $ 6,25 млн. В прошедшем сезоне НХЛ форвард сыграл 82 матча регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и сделал 19 передач. Марло всю карьеру выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и провёл за «акул» 19 сезонов. За это время он набрал 1082 (508+574) очка в 1493 матчах.

Патрик Марло подписал контракт с «Торонто» на 3 года и $ 6,25 млн за сезон

«Я думаю, что «Торонто» станет для него фонтаном молодости. Осенью ему исполнится 38 лет? А вы видели, как он катается?», – цитирует Бэбкока журналист Ник Коцоники.