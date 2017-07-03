Зубов: на данный момент смотрим на Барулина как на первого номера ХК «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал о селекционной работе клуба.



«Мы попытались в определённых рамках найти оптимальные варианты на каждую позицию, которую хотели усилить. В какой-то степени мы не можем прыгнуть выше своей головы. Исходя из этого выбрали ребят. С кем-то общались раньше, с другими только познакомились. Считаем, что на данный момент команда усилилась. С удовольствием поработаем.



Кто будет основным вратарём команды? Сейчас нельзя загадывать. На данный момент смотрим на Барулина как на первого номера. Здесь не может быть никаких вопросов. Ну а выводы сделаем после тренинг-кемпа и начала сезона», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Полное интервью с Сергеем Зубовым читайте на «Чемпионате» сегодня.

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