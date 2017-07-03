Яковлев: надеемся, что Ковальчук останется в СКА, он наш лидер

3 июля СКА вышел из отпуска, и первая группа хоккеистов прошла медосмотр. Защитник петербургских «армейцев» Егор Яковлев поделился впечатлениями от Кубка конфедераций по футболу и рассказал о задачах на сезон.

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«Всё нормально, в штатном режиме готовимся к сборам. Во время отпуска ходил на матчи Кубка конфедераций, всё очень понравилось, стадион в Петербурге впечатляет, игры были неплохие. Был в воскресенье на финале, очень здорово, был неплохой футбол. Ни за кого не болел, просто посмотрел хороший футбол. Был на матчах сборной России и в Питере, и в Москве. Местами наша сборная играла неплохо, показывала неплохой футбол, есть хорошие ребята, которые стараются, бьются. Это уже приятно, такое подкупает любого болельщика. Сборная России оставила неплохое впечатление.

Если бы СКА сыграл на новом стадионе на Крестовском, это было бы супер. Было бы запоминающие событие. Задачи на сезон? Не будем загадывать, надо работать и стараться. Шипачёв и Дадонов были двумя нашими лидерами, которые забивали много важных голов. Придут честолюбивые дублёры. Ребята тоже не сразу стали так играть, дай бог, чтобы появились игроки, которые смогут их заменить. Надеемся, что Ковальчук останется в СКА, он наш лидер», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.