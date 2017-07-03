Оправдан ли 8-летний контракт Кузнецова с «Вашингтоном» на $ 7,8 млн в год

«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с центральным нападающим Евгением Кузнецовым, выступающим за столичный клуб с 2014 года. По новому соглашению, рассчитанному на восемь лет, 25-летний Кузнецов будет получать в среднем чуть меньше $ 8 млн в год и за восемь лет заработает $ 62,4 млн. Считаете ли вы этот контракт оправданным или он сильно завышен?

Варианты ответов:

— полностью оправдан. Кузнецов — звезда НХЛ и лидер клуба;

— цена завышена, Евгений мог бы и уменьшить свои аппетиты;

— Кузнецов неудачно играет в плей-офф, он столько не стоит.

«Вашингтон Кэпиталз» подписал восьмилетний контракт с Кузнецовым на $ 62,4 млн

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