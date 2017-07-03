Генменеджер «Сан-Хосе»: Торнтон стал одним из лиц «Шаркс» с появления в команде

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон прокомментировал подписание контракта с форвардом Джо Торнтоном. За следующий сезон 38-летний игрок заработает $ 8 млн: $ 6,75 млн – зарплата и $ 1,25 млн – подписной бонус. 37-летний Торнтон выступал в составе «акул» начиная с сезона-2005/06. В прошедшем сезоне форвард сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате, набрав 50 (7+43) очков, в шести матчах плей-офф сделал две передачи.

Джо Торнтон подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе» на $ 8 млн

«Торнтон стал одним из лиц «Шаркс» с самого появления в команде. Чувствуем, что он и дальше должен продолжать носить свитер команды. Джо – отличный плеймейкер, его достижения ставят его в один ряд с лучшими хоккеистами всех времён. Он остаётся одним из лучших двусторонних центров в НХЛ. Его лидерские качества и поведение вне льда также помогали успеху нашего клуба», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.