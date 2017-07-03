П. Буре: Кузнецов демонстрирует отличную игру на протяжении многих лет

Известный нападающий Павел Буре поделился мнением о новом контракте Евгения Кузнецова, который подписал восьмилетнее соглашение с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на сумму $ 62,4 млн.

«Вашингтон Кэпиталз» подписал восьмилетний контракт с Кузнецовым на $ 62,4 млн

«Могу сказать, что Евгений Кузнецов демонстрирует хорошую игру на протяжении многих лет, в чём мы неоднократно убеждались. Что касается его нового контракта, то руководство клуба принимает решение, насколько они заинтересованы в игроке и какие дальнейшие планы у их организации», — сказал Буре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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