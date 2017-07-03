«Амур» подписал контракт с нападающим Потехиным

Нападающий Богдан Потехин стал игроком «Амура». Дальневосточный клуб заключил контракт с форвардом. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе.

Нападающий Богдан Потехин перейдёт из «Металлурга» Мг в «Амур»

24-летний форвард выступал в составе «Магнитки» на протяжении семи сезонов и завоевал с командой два кубка Гагарина (2014, 2016). В прошедшем сезоне он принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, отметившись 2 (1+1) очками при показателе полезности "-5". В плей-офф провёл две игры, не отметившись результативными действиями. Всего в КХЛ на его счету 42 (18+24) очка в 276 матчах.