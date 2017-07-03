ХК «Рига» представил новый логотип

Клуб Молодёжной хоккейной лиги «Рига» представил новый логотип. Эмблема рижской молодёжной команды выполнена в форме щита с изображением льва.
По итогам сзона-2016/17 команда МХЛ из столицы Латвии заняла последнее место в Западной конференции лиги. Рижская команда набрала 40 очков в 56 матчах регулярного чемпионата МХЛ.
Также фото доступно в официальном «инстаграме» рижской команды Молодёжной хоккейной лиги.
Также фото можно посмотреть официальном «инстаграме» рижской команды Молодёжной хоккейной лиги.