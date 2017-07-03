Новички «Ак Барса» определились с игровыми номерами

Новички «Ак Барса» выбрали себе игровые номера, под которыми будут выступать в казанской команде: Артём Михеев (№ 13), Тимур Фаткуллин (№ 54), Никита Лямкин (№ 96), Артур Тянулин (№ 97).



Кроме того, два игрока решили сменить прежние номера: Максим Лазарев будет играть под номером 23, Евгений Григоренко – под номером 38. Об этом информирует официальный сайт казанской команды.

По итогам сезона-2016/17 «барсы» дошли до финала Восточной конференции КХЛ, где в четырёх матчах уступили «Магнитке».