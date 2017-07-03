«Филадельфия» подписала контракты с Веккионе и Найтом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» подписал новые контракты с форвардами Майком Веккионе и Корбаном Найтом. Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашения между американской командой и хоккеистами рассчитаны на два года.

26-летний Найт подписал двусторонний контракт с зарплатой 650 тыс. долларов на уровне НХЛ и 250 тыс. долларов на уровне АХЛ. В минувшем сезоне он набрал 40 (11+29) очков в 72 матчах в АХЛ.



24-летний Веккионе подписал односторонний контракт с зарплатой 900 тыс. долларов. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром студенческой лиги NCAA и дебютировал за «Флайерз», проведя два матча.