Станислав Альшевский вернулся из «Куньлуня» в «Нефтехимик»

Нападающий Станислав Альшевский вернулся в «Нефтехимик» в результате обмена с «Куньлунем». Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что китайский клуб получит денежную компенсацию. Хоккеист является воспитанником нижнекамского хоккея.



В минувшем сезоне Альшевский провёл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча, забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. В розыгрыше кубка Гагарина на счету игрока одна заброшенная шайба в пяти матчах. Китайская команда вылетела в первом кубковом раунде.

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