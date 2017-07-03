Есмантович: ЦСКА доволен подписанием Любимова, у него есть шанс поехать на ОИ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о подписании трёхлетнего контракта с нападающим Романом Любимовым.

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«Мы очень довольны, что вернули Романа Любимова из «Филадельфии». ЦСКА всегда ставит перед собой максимальные задачи в каждом сезоне, особенно в олимпийский год. Наш главный тренер Игорь Валерьевич Никитин работает в сборной, а Роман Любимов один из кандидатов в национальную команду. Поэтому играя в России у него, наверное, есть шанс попасть на Олимпиаду, ему будет предоставлена такая возможность.

Через агента мы также сделали предложение Михаилу Григоренко, будем обсуждать детали контракта. Есть ещё два хоккеиста на примете, но о них мы пока говорить не можем. Касательно Стефана Да Косты могу повторить, что мы сделали ему квалификационное предложение этому игроку, но на данный момент он на него не откликнулся. После ухода Дмитрия Ячанова в «Ладу» есть кандидаты на пост тренера вратарей, в ближайшие дни сделаем заявление», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.