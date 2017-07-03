Голкипер системы «Чикаго» Ларс Юханссон перешёл в ЦСКА

Шведский голкипер Ларс Юханссон, проведший прошлый сезон в клубе АХЛ «Рокфорд», заключил контракт с ЦСКА, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе московского клуба. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезон 29-летний голкипер сыграл за фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс» в Американской хоккейной лиге 39 матчей, которые завершил с коэффициентом надёжности 2.75 и процентом отражённых бросков 90,7. В сезоне-2015/16 Юханссон стал чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов в составе «Фрёлунды».