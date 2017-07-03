Ламорелло: Марло привнесёт огромный опыт, это отличное усиление атаки «Торонто»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Лу Ламорелло прокомментировал подписание контракта с форвардом Патриком Марло.

Патрик Марло подписал контракт с «Торонто» на 3 года и $ 6,25 млн за сезон

«Не каждый день можно подписать такого игрока. Он идеально подходит под нашу схему игры. У Марло отличное катание, он справляется в любых ситуациях, он привнесёт в нашу команду огромный опыт. Отличное усиление нашей атаки.



Последние подписания помогут развитию нашей молодёжи. В прошлом сезоне мы не знали, чего ждать от проспектов. Также нужно серьёзно относиться к следующему году. Удалось укрепить команду, не теряя никого из наших лучших игроков», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.