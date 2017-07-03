Генменеджер «Нью-Джерси»: Юханссон добавит нам скорости и ответственности

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал обмен форварда Маркуса Юханссона из «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» обменял Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси»

«Подписание Маркуса даёт нам много вариантов. Это быстрый, мастеровитый игрок, именно то, что нам было нужно. Сейчас Маркус в Швеции. Он спал, когда мы осуществили обмен. Я написал ему смс.



Маркус играл в сильных командах под большим давлением. Он добавит нам скорости и ответственности. В прошлом сезоне он смотрелся отлично, и мы бы не заполучили его, если бы не проблемы «Вашингтона» с потолком зарплат», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.