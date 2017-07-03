Есмантович: Юханссон составит достойную конкуренцию Сорокину в ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о подписании контракта с шведским голкипером Ларсом Юханссоном.

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«Во-первых, подписание контратака с Ларсом Юханссоном — это работа скаутской службы под руководством Алексея Трощинского. Во-вторых, мы глубоко изучаем всех профессиональных хоккеистов иностранного уровня, которые могут являться кандидатами в наш клуб. Юханссон выигрывал чемпионат Швеции, признавался лучшим вратарём, он постоянно находился в нашем поле зрении. Провели переговоры и подписали контракт, все достигается объёмной и системной работой.

Я считаю, что Ларс Юханссон будет кандидатом в олимпийскую сборную Швеции, в том формате, в котором она существует на данный момент. Ларс будет составлять достойную конкуренцию Илье. С Антти Ниеми мы переговоров не вели», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.