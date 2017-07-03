Бержевен: если бы вы знали, какие запросы были у Радулова зимой, вы бы упали

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал ситуацию с переговорами о новых контрактах для нападающего Александра Радулова и защитника Андрея Маркова, которые находятся в статусе неограниченно свободных агентов.



«Как я уже говорил, если мы выполним требования игроков, то не сможем вернуть обоих. Я отправил свои окончательные предложения и Радулову, и Маркову. Если ни один из них не вернётся, то, увы, на рынке свободных агентов им замен не найти. Как получилась эта ситуация? Если бы я рассказал вам, какие требования выдвинул агент Радулова в январе, вы бы упали со стула. Что касается нового контракта Кэри Прайса, то ни у кого в лиге нет такого вратаря. Найти хорошего голкипера очень трудно, а наш страж ворот – один из лучших, если не лучший. Мы хотим удержать его у себя максимально долго, хотим, чтобы он провёл в «Монреале» всю свою карьеру», — приводит слова Бержевена Sportsnet.



Напомним, что по информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, Радулов просил у «Канадиенс» шестилетний договор с зарплатой $ 7 млн за сезон. В середине марта сам Александр опроверг информацию о требованиях контракта на 8 лет.

Бержевен о ситуации с Радуловым: хотите преданности — покупайте собаку