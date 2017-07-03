Хоккеисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону

Хоккеисты ярославского «Локомотива» вышли из отпуска и приступили к работе. Клуб в своём «твиттере» выложил фото о старте работы основной команды в межсезонье.

Ранее стало известно, что тренерский штаб ярославской команды КХЛ пополнили два специалиста. Андрей Козырев будет работать с защитниками, а за физическую подготовку в ярославской команде будет отвечать известный легкоатлет, коренной ярославец Андрей Задорожный.

Козырев и легкоатлет Задорожный вошли в тренерский штаб «Локомотива»

Также фото доступны в официальном «твиттере» ярославской команды.