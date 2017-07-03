ЦСКА заключил новый контракт с Ильёй Сорокиным на три года

Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности о подписании нового контракта с вратарем национальной сборной России Ильёй Сорокиным. Срок соглашения между игроком и клубом составит 3 года. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе москвичей.

За минувшие три сезона хоккеист провёл за ЦСКА 100 матчей, в 65 из которых «армейцы» одержали победу, добившись показателей в 93,6% отраженных бросков, коэффициента надежности 1,47 и проведя 19 игр на ноль. Предыдущее соглашение с Сорокиным действовало до окончания сезона-2017/18.