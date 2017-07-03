Генменеджер «Питтсбурга»: сумеем приобрести центра в результате обмена

Генеральный менеджер действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд высказался об открытии рынка свободных агентов и поиске центрального нападающего.

Рутерфорд: «Питтсбург» готовит обмен, чтобы приобрести центра на замену Бонино

«Мы не искали замены Бонино на рынке. Впереди ещё масса времени до начала сезона. Мы уверены, что сумеем приобрести центра в результате обмена. Сейчас важно не паниковать и не подписывать кого попало, лишь бы он был центром.



Что касается Шульца, то Джастин играет очень важную роль в команде. Очень хорошо знать, что он будет с нами ещё три года», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.