Маклеллан: заплатили Кузнецову больше, чем хотели, но у него был рычаг давления

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как проходили переговоры по поводу нового соглашения с форвардом Евгением Кузнецовым. Новый контракт российского хоккеиста рассчитан на восемь лет, его сумма составляет $ 62,4 млн.



«Мы заплатили Кузнецову несколько больше, чем рассчитывали изначально. Пришлось пойти навстречу его требованиями. У него был рычаг давления, поскольку Кузнецов мог бы вернуться в Россию на пару лет, а потом вернуться в лигу в качестве свободного агента», — приводит слова Маклеллана в своём «твиттере» журналист Том Гуллити.

Самые странные сделки в первые дни открытия рынка свободных агентов НХЛ Не так давно в НХЛ открылся рынок свободных агентов. После этого произошла масса переходов. Встречались и весьма странные.