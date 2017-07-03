«Вашингтон» подписал контракт с нападающим Смит-Пелли

«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с нападающим Деванте Смит-Пелли, информирует NBC Sports. Контракт с 25-летним хоккеистом заключён на один сезон, зарплата Смит-Пелли составит около $ 650 тыс. за год на уровне НХЛ и 300 тыс. — в АХЛ.



Предыдущим клубом нападающего был «Нью-Джерси Дэвилз», который предпочёл выкупить последний год контракта игрока, по которому тот получал около $ 1,3 млн за сезон.



В завершившемся регулярном чемпионате 25-летний Смит-Пелли в 53 матчах записал на свой счёт 9 (4+5) очков.

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